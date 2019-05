In Linz rekrutierten Islamisten IS-Kämpfer!

Zeitgleiche Polizeiaktion

Weitere fünf Dschihadisten waren in Linz aktiv, hielten in der letzten Zeit aber nach Polizei-Aktionen „die Füße still“. Jetzt kam von der Grazer Staatsanwaltschaft, die den Akt führt, der Verhaftungsbefehl: Zeitgleich schlug das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Linz, Graz und Wien zu. Alleine in Linz wurden fünf Dschihadisten - für alle gilt die Unschuldsvermutung - gefasst, ein Verdächtigter entkam. Sie sitzen in Graz in Haft.