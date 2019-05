Columbus und San Jose in Play-off-Serie voran

Im Play-off der NHL befinden sich die San Jose Sharks und die Columbus Blue Jackets auf Kurs Richtung Conference-Finale. In der Western Conference gelang den Sharks bei den Colorado Avalanche ein wichtiger 4:2-Auswärtserfolg. Sie stellten damit in der „best of seven“-Serie wie auch die Columbus Blue Jackets auf 2:1. Das Team aus Ohio bezwang die Boston Bruins mit 2:1.