Strache: „Keine Drohung von Vilimsky gegen Wolf“

Bleibt dabei: Nur „Einzelfälle“ in der FPÖ

Was die jüngsten „Einzelfälle“ in der FPÖ bei den Themen Extremismus, Rassismus oder Antisemitismus angehe, handle er jedenfalls. Aber wenn dargestellt werde, dass es „so viele Einzelfälle“ gebe, dann sei das „falsch und unredlich“. Seit dem Regierungseintritt habe es „leider den einen oder anderen Einzelfall“ gegeben, wo auch Konsequenzen gefolgt seien. Diese Fälle könne er aber „an einer Hand abzählen“ und sie hätten sich „in den Ländern, in kleinen Ortsgruppen und Bezirksgruppen ergeben - und das war es“, so der Vizekanzler. Wenn dann aber versucht werde, „mit Wortklauberei Realitäten oder Diskussionen über reale Entwicklungen zu verhindern“, dann „hört es sich auf“.