„Regierung macht Politik der Hetze und Spaltung!“

Ludwig: „Keine Koalition mit dieser FPÖ in Wien!“

Vor Rendi-Wagner war Ludwig aufgetreten - zum ersten Mal in seiner Funktion als Wiener Bürgermeister. Er rief die Partei zur „Geschlossenheit“ auf: „Dieser 1. Mai ist ein Zeichen der Geschlossenheit, der Solidarität. Wien steht auf am Feiertag, Wien steht auf am 1. Mai, Wien steht auf, wenn es ungerecht gegen unsere Stadt geht“, spielte er auf immer wiederkehrende Breitseiten der Bundesregierung an. Dabei erteilte er auch gleich einer Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen eine klare Absage: „Keine Koalition mit dieser FPÖ in Wien!“