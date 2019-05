Kurz zu Steuerreform: „Können sehr zufrieden sein“

Identitäre, Ratten-Gedicht, Bevölkerungsaustausch

Am Ende konfrontierte Wolf den Kanzler dann noch mit den Verfehlungen der FPÖ der jüngsten Zeit. Zum Bevölkerungsaustausch - Strache hatte mit der Verwendung des Wortes im „Krone“-Interview„ für Aufregung gesorgt - meinte Kurz, er lehne das Wort ab, erklärte aber zugleich, dass dieses schlichtweg “sachlich falsch gewählt„ sei. Es finde eine Massenimmigration statt, aber sicher kein Austausch, so der Kanzler. “Weil die Leute, die in diese Länder ziehen, können sie an einer Hand abzählen."