Outdoor-Trends bei den Design Days entdecken

Erlebniswelt für alle Sinne

Nicht zuletzt zeigt sich das breit angedachte Konzept der Design Days, die Offenheit für alle Facetten der Ästhetik und des Lifestyles, in dem breit angelegten Rahmenprogramm, das die Gäste in Grafenegg erwartet. Allein die Auswahl an kulinarischen Genüssen macht deutlich, dass hier wirklich für jeden Geschmack etwas geboten wird: von elaborierter Hochküche à la Star-Gastronom Toni Mörwald, über die unterschiedlichsten Food-Trucks, die die Genussmeile mit allerlei Köstlichkeiten und exotischen Spezialitäten flankieren, eigens kreierten Sundowner-Cocktails und erlesenen Weinverkostungen bis hin zum „BORA Dinner in the Air“ in luftigen Höhen. Wer noch höher hinaus will, kann sich zur Heißluftballonfahrt anmelden. Und auch auf die kleinsten Besucher wartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm – mit Kasperltheater, Kinderwerkstadt und dem tierischen Vergnügen, mit Lamas und Alpakas spazieren zu gehen.