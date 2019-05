Gibt es eine Behörden-Lücke bei Masernfällen?

Sanitätsdirektor verspricht Aufklärung

Nach dem heutigen Feiertag will man sich die Fälle genauer ansehen. Oberösterreichs Landessanitätsdirektor Georg Palmisano hat zwar „Mut zur Lücke“, will aber wissen, warum drei meldepflichtige Masernfälle statistisch nicht aufscheinen. Auch er verspricht Aufklärung am Donnerstag.