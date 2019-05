Zwölfjähriger als Einbrecher erwischt

Ein 31-jähriger Welser wurde am 30. April 2019 um 3 Uhr in seiner Wohnung durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen und konnte beobachten, wie eine Person das Fenster eines Imbisstandes einschlug und anschließend in diesen einstieg. Nach kurzer Zeit flüchtete die Person. Nachdem der Zeuge die Polizei gerufen hatte, konnte dieser insgesamt drei verdächtige Personen wahrnehmen, welche vom Tatort flüchteten.