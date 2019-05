Alarm im Gerichtssaal: Angeklagter rastete aus

Alarm ausgelöst

Da er nur von einem Justizwachebeamten bewacht wurde – in der Anstalt soll akute Personalnot herrschen –, wurde per Funk Alarm ausgelöst. Ein erster Versuch, dem Tobenden Handfessel anzulegen, misslang. Erst nach seiner Fixierung konnte er trotz heftiger Gegenwehr abgeführt werden. Vorübergehend wurde er in einer Sicherheitszelle gebracht, am Dienstag aber - trotz mehrfacher Drohungen gegen die Beamten - wieder in einen normalen Haftraum verlegt.