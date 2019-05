„Hier würde ich sogar Ziegelsteine essen“

Mit Bruder Rudi hat er in den Betriebsferien immer wieder als Gastkoch in den besten Hotels in Japan, Singapur, bei Wolfgang Puck in den USA, in Malaysia und Thailand gearbeitet. Mit Kochlegende Paul Bocuse verband beide eine lebenslange Freundschaft. Ebenso mit Eckart Witzigmann, „und mit allen, die für die Qualitäts-Gastronomie leben“, sagt Karl.