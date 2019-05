Mächtiger Tornado zieht an Dorf in Rumänien vorbei

Spektakuläre Aufnahmen aus Rumänien: Am Dienstag haben Bilder und Videos eines Tornados, der in unmittelbarer Nähe an einem Dorf vorbeigezogen ist, soziale Netzwerke buchstäblich im Sturm erobert. Größere Schäden dürfte das apokalyptische Wetterphänomen aber zum Glück nicht verursacht haben. Für weite Teile des Landes gab es allerdings auch für Mittwoch Schlechtwetterwarnungen.