Polizei rechnet mit „friedlichem“ Cup-Finale!

Die Polizei geht davon aus, dass das Cup-Finale zwischen Salzburg und Rapid am Mittwoch in Klagenfurt eine „friedliche Fußball-Veranstaltung“ wird! Der Rapid-Fan an sich sei „kein Feind der Polizei“ und Salzburg habe „Minimal-Risk-Fans“, zeigte sich Einsatzleiter Markus Tilli am Dienstag zuversichtlich. Mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen sei nicht zu rechnen.