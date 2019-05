Tiroler SPÖ-Chef will Rot-Blau nicht ausschließen

Mit Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer will eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht kategorisch ausschließen: . „Wir haben mehrheitlich einen Kriterienkatalog beschlossen. An diesen halte ich mich“, sagte Dornauer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Dabei hatte erst kürzlich EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder erklärt, dass dies für ihn unvorstellbar sei.