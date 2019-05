Ex-Kanzler Kern winkt Job bei Russen-Staatsbahn

Kern in Russland gut vernetzt

Kern, der vor seiner Zeit als Kanzler Chef der Österreichischen Bundesbahnen war und auch im Vorstand des Verbund-Stromkonzerns saß, ist in Russland gut vernetzt. Am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg hatte er 2017, damals noch als Kanzler der SPÖ-geführten Regierung, Österreichs Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland betont. Gleichzeitig ließ er durchblicken, wie wenig er von den EU-Sanktionen gegen Russland hält.