Bald fahren Obusse wie ein Schweizer Uhrwerk

Bereits 50 bauähnliche Modelle sind in der Schweiz unterwegs. Die eingesetzte Technologie gehört zu den modernsten auf dem Markt. Neben dem Oberleitungsbetrieb ist auch ein rein elektrischer möglich. Dieser wird für die Weiterfahrt bis nach Grödig benötigt, da es keine Oberleitung in den Flachgauer Ort gibt. Für den Busfahrer ist es kein großer Mehraufwand. Wo die Leitung endet, werden die Stangen per Knopfdruck eingefahren. Auf dem Rückweg werden sie am umgekehrten Weg wieder eingehängt. Eine Ladestation für den Elektroantrieb ist nicht notwendig. „Während der Bus an der Leitung hängt lädt die Batterie wieder auf“, erklärt Martin Widmer, Entwickler der Schweizer Firma.