Krankenhaus Natters bleibt nun doch erhalten

Die genauen Eckpunkte würden jetzt gemeinsam in den nächsten Monaten ausgearbeitet. Diese Vorgehensweise sei in Abstimmung mit dem Zentralbetriebsrat der tirol kliniken festgelegt worden, so Tilg. „Der Prozess wird damit neu aufgesetzt und eine Arbeitsgruppe - bestehend aus Klinikführung, Betriebsrat sowie externen Experten - installiert“, kündigte der Gesundheitslandesrat an. Die Arbeitsgruppe soll das „Heben von möglichen Synergien durch ein engeres Zusammenarbeiten mit anderen Häusern sowie neue Potenziale für den Standort Natters transparent und unter betriebswirtschaftlichen Aspekten prüfen“.