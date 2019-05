Die Simulation einer völlig neuen Welt

Herzlich willkommen auf der Arche 2.0. Vor langer Zeit hat das Raumschiff die Erde verlassen. Die Menschen an Bord haben nur als Klone überlebt, in deren Rollen das Publikum in den kommenden drei Stunden schlüpfen darf. Doch nicht alle von ihnen werden in der neuen Welt ankommen - aufgeteilt in Gruppen muss man um das Anrecht auf die neue Heimat kämpfen.