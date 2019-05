Der aufrechte Gang war ihm stets wichtig

Am 22. Oktober 1977 schaffte der unbequeme Bäckermeister als Spitzenkandidat gemeinsam mit Herbert Fux (1927-2007) den Einzug in den Gemeinderat. Zum Entsetzen der Etablierten. Zeit seines Lebens war sein Bestreben, einsichtslosen und arroganten Politikern lästig zu fallen und das so genannte Salzburger Klima der Packelei, Machtmissbrauch und der Seilschaften aufzudecken. Grundanliegen war der Schutz der Stadtlandschaft Salzburgs, die Erhaltung der historischen Altstadt und ein verbrieftes Mitspracherecht der Bürger in der Politik. „Wir wollten immer eine Bürgerbewegung sein, nie eine Partei“, so Richard Hörl, der der späteren „grünen“ Bürgerliste äußerst skeptisch gegenüber stand.