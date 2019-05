Wenig Geld für Bio-Getreide

„Wir sind bald am Ende unserer Kräfte“, erklärt Bio-Landwirt Karl P. (Name geändert) aus dem Tullnerfeld. Grund dafür ist die vergangene Trockenperiode samt der aktuellen Preis-Prognose seines Händlers: „Auch wenn die zu erzielenden Preise für Bio-Ackerkulturen keine Rekordpreise mehr darstellen, bleiben sie dennoch äußerst attraktiv“, argumentiert das Unternehmen in einem Schreiben. Doch so attraktiv dürfte die Marktentwicklung selbst nicht sein. Von 400 Euro pro Tonne sinken die Auszahlungen meist um ein Viertel.