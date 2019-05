In Wels werden E-Geräte und Schicksale repariert

„Arbeitslosigkeit kann jeden treffen“

Fünf Mitarbeiter vom FAB packen hier in einer ehemaligen Lederfabrik mit 16 vom Arbeitsmarktservice vermittelten Beschäftigten an. Die meisten sind älter als 50 Jahre, aus verschiedenen Gründen lange arbeitslos. Hier im Technoteam in Wels bekommen sie wieder die Möglichkeit, sich in den Arbeitsalltag zurückzukämpfen. Sie sind hier in einem normalen Vollzeit-Arbeitsverhältnis beschäftigt. „Viele, die zu uns kommen, waren früher einmal erfolgreich“, stellt Mahler fest. „Arbeitslosigkeit kann nicht nur den Nachbarn treffen, sondern jeden von uns“, weiß Günther Dachs, der für die sozioökonomischen Betriebe beim FAB verantwortlich ist.