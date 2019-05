Rauchverbot an Adria-Stränden „kein Problema“

„Der Probelauf 2018 lief problemlos“, erzählt Luca, Chef der Strandbar „Chiosco Sagittario“ in Bibione. „Raucher treffen sich an den aufgestellten Aschenbechern am Strand und tratschen. Oder verbinden die Zigarette mit einem Getränk bei mir. Familien, Kinder werden nicht mehr vom Rauch des Liegenachbarn eingenebelt, und die Stummel im Sand sind weg. Außerdem meinen meine rauchenden Stammgäste, dass sie dadurch weniger rauchen.“