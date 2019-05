Warum die Steuerreform erst ab 2022 voll greift

Die größte Überraschung bei der Präsentation der Steuerreform war der Zeitplan: Die Entlastung erfolgt in drei Etappen, sodass sie erst ab 2022, also in fast drei Jahren, voll wirksam wird. Dafür hält die Regierung das Versprechen, dass keine Steuern zur Gegenfinanzierung eingeführt oder erhöht werden, im Wesentlichen ein.