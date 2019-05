Scharfschütze: „Ich erschoss 250 IS-Kämpfer“

Als der IS seine Heimat bedrohte, beschloss Azad zu kämpfen

Doch als der IS sich in Syrien ausbreitet, gibt Azad sein gesichertes Leben in Europa auf. Er will seinem Volk, den Kurden, beistehen. Die IS-Kämpfer waren zu diesem Zeitpunkt bis wenige Kilometer von seinem Heimatort Qamishli vorgedrungen. Er schloss sich der kurdischen YPG-Miliz an. Aufgrund seines Talents im Umgang mit der Waffe wurde er schließlich Scharfschütze.