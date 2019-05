Suizid-Aufruf: Bewährung für „Gelbwesten“-Anhänger

Der 49-Jährige verteidigte sich gegen den Vorwurf, ein „Straftäter“ zu sein. Er habe die Sprechchöre nicht begonnen. Diese hätten zudem erst eingesetzt, „nachdem eine schwangere Frau von Sicherheitskräften umgestoßen worden war“. Er fügte hinzu: „Meine Worte waren schneller als meine Gedanken.“ Der Sprechchor „Bringt euch um, bringt euch um“ bei den Protesten am Osterwochenende in Paris spielte auf insgesamt 28 Suizide unter Polizisten seit Beginn des Jahres an. „Wir haben den Gipfel des Hasses erreicht“, beklagte daraufhin die größte Polizeigewerkschaft Alliance. Innenminister Christophe Castaner sprach von einem „Skandal“.