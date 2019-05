Urlaub an den größten Wasserfällen Europas

Hotel Krimmlerfälle - das Hotel direkt an den Wasserfällen

Naturliebhaber kehren seit mehr als hundert Jahren im Hotel Krimmlerfälle **** ein. Gastfreundschaft ist Tradition und wird im familiengeführten Hotel im malerischen Alpendorf Krimml richtig gelebt. Das Hotel ist ein zertifiziertes Allergiker-Hotel, dementsprechend tief und reizfrei ist der Schlaf, porentiefes Durchatmen in taufrischer Luft. Neben schönen Wohnräumen und dem Restaurant mit Terrassencafé erweitert der weitläufige Garten den Erlebnisraum Krimmlerfälle. Indoor und Outdoor-Pools, Saunen und Ruheräume fügen sich in die Hotelanlage ein. Erleben Sie unseren besonderen Ort direkt an den größten Wasserfällen Europas. Gäste berichten von magischen Momenten mit heilender Wirkung. Auch wenn wir keine Wunder versprechen wollen: Lassen Sie sich auf das Naturschauspiel ein!