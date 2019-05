15 Top-Köche tischen für den guten Zweck auf

Wenn die umtriebigen Damen vom „Lions Club Graz Panthera“ rufen, dann steht eine ganze Riege an Top-Köchen stramm - und vor allem hinter dem traditionellen Frühlingsfest in der Grazer Seifenfabrik. Große Namen treten da am kommenden Freitag den Beweis an, dass viele Köche das Spendenaufkommen in die Höhe treiben.