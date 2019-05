Falsche Polizisten ermitteln wieder in Tirol

„Ihre Tochter war in einen schweren Autounfall verwickelt und sie kommt nun aufgrund des erloschenen Versicherungsschutzes ins Gefängnis. Mit sofortiger Bezahlung einer Kaution könnte sie freikommen!“ So oder so ähnlich beginnen die dubiosen Telefongespräche. Die Betrüger geben sich dabei als Polizisten aus und versuchen, ihre auserwählten Opfer mit derartigen Schock-Storys skrupellos abzuzocken. Meist sind es Forderungen in Höhe von mehreren Zehntausend Euro! Zur Untermauerung der Lügenmärchen sind teils weinerliche Frauenstimmen im Hintergrund zu hören, bei denen es sich angeblich um die „inhaftierte“ Angehörige handeln soll.