Mit Ski und Bike durchs Frühjahr

„Yoga ist für mich ein alpines Vorbereitungstraining, wo es darum geht, Menschen und deren Körper auf ihre unterschiedlichsten sportlichen Vorhaben vorzubereiten, so dass die Zeit, die sie aktiv beim Sport oder auf dem Berg verbringen, auch Spaß macht.“ Denn was nützt die schönste Frühjahrsskitour, wenn danach bei der Skiabfahrt die Kraft in den Beinen fehlt und die Oberschenkel bis ins Tal brennen. Michi geht es aber auch darum, dass die Kunden ihren Körper spüren lernen und so feststellen, was dieser alles leisten kann. Zu viele Sportler trainieren einseitig und machen oft kein alternatives Training.