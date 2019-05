Dieses Gefängnis steht für 220.000 € zum Verkauf

Auf insgesamt rund 5100 Quadratmetern umfasst das Grundstück in Zittau an der tschechischen Grenze neben der Gefängnisküche auch Heizungs-, Sanitär- und Lagerräume. Der über hundert Jahre alte Jugendstilbau mit Mansardendächern, sei mit Gaupen und dekorativen Dachreitern für Lüftungszwecke durchsetzt, heißt es in der Anzeige.