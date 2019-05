Spar startet mit Onlineshop in Ungarn

Der Online-Handel mit frischen Lebensmitteln ist bei Spar aber noch in den Kinderschuhen. Interspar beliefert seit rund zwei Jahren Haushalte in Wien und Salzburg. Auch in der Umgebung der beiden Städte wird zugestellt. Im Jahr 2018 verzeichnete der Interspar-Onlineshop ein Wachstum von über 50 Prozent. „Man darf das nicht überbewerten. Es ist ein starkes Wachstum, aber auf niedrigem Niveau. Es handelt sich um etwa 1 Prozent des Interspar-Umsatzes“, analysierte Spar-Chef Gerhard Drexel. Man betrachte die Kosten für den Internethandel wie Ausgaben für Forschung & Entwicklung. „Da kommen neue Möglichkeiten, wir wollen am Ball bleiben.“

Aktuell plant Interspar nicht, die Online-Zustellung in weiteren Städten in Österreich auszurollen. Der Spar-Chef will beim Internethandel nicht zu schnell expandieren: „Zuerst wollen wir die Kosten besser in den Griff bekommen. Das Online-Geschäft mit frischen Lebensmitteln ist derzeit nicht kostendeckend.“

Die Ende April veröffentlichte Gesamtkonzernbilanz 2018 der Spar Holding zeigt ein kräftiges Plus. Der konsolidierte Konzern-Nettoumsatz aus den Bereichen Lebensmittelhandel, Hervis-Sportfachhandel und Shopping-Center erhöhte sich um 4,3 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) belief sich auf 324 Mio. Euro, teilte Spar am Mittwoch mit. Wie bereits im Februar vermeldet, erzielte die Spar-Gruppe mit 3.174 Standorten in Österreich und in sieben Nachbarländern einen Bruttoverkaufsumsatz von erstmals über 15 Mrd. Euro (+4,7 Prozent) und einen Jahresgewinn von rund 260 Mio. Euro (+7 Prozent).

Mit dem deutlichen Umsatzplus rückt Spar bei den Marktanteilen immer näher an Rewe (Billa, Merkur, Penny, Adeg) heran. Nach eigenen Angaben ist der Marktanteil von Spar im österreichischen Lebensmittelhandel im Jahr 2018 um 0,7 Prozentpunkte auf 31,9 Prozent gestiegen. Der Marktanteil von Rewe sank um 0,2 Prozentpunkte auf 34,1 Prozent.

Im Jahr 2018 hat die Spar Holding AG über 660 Mio. Euro investiert, unter anderem im In- und Ausland neue Standorte eröffnet und bestehende Filialen modernisiert. Für 2019 plant Spar Investitionen in Höhe von rund 700 Mio. Euro.