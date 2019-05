NASA-Chef warnt vor Asteroiden mit Killerpotenzial

Meterhohe Tsunamis, Erdbeben und verheerende Schockwellen: Was beim Einschlag eines Asteroiden auf der Erde passieren könnte, hat Hollywood schon mehrfach in Kinofilmen vorweggenommen. Bei der zurzeit stattfindenden Planetary Defense Conference (Konferenz zur planetarischen Verteidigung) in Washington, die noch bis Freitag dauert, hat NASA-Chef Jim Bridenstine vor dem Killerpotenzial solcher „Besucher“ aus dem All gewarnt.