Steuerreform: „Österreich macht Nägel mit Köpfen“

„Das beste Konjunkturpaket, das sich denken ließe“

Schließlich gehöre Deutschland ebenso wie Österreich zu einem Hochsteuerland in der Europäischen Union. Die Belastung des Faktors Arbeit sei in in Deutschland sogar noch höher als in Österreich, unterstreich Geinitz die Notwendigkeit einer Steuerreform, die an die österreichische angelehnt sein sollte. Warum sie für den „FAZ“-Journalisten „das beste Konjunkturpaket, das sich denken ließe“, sei? Die Steuernachlässe würden 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Umgerechnet auf Deutschland wären das 50 Milliarden Euro, betont Geinitz.