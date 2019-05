Blutige „Endphase“ der Rebellion in Venezuela

„Das Ende der Unterdrückung hat begonnen“

Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido im Morgengrauen in einem Video, das auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde, angekündigt. Dabei war er in Begleitung von Männern in Militäruniform und dem Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez zu sehen, der eigentlich unter Hausarrest steht. „Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaido befreit“, schrieb Lopez am Dienstag auf Twitter. Guaido deutete an, er werde aus den Reihen des Militärs unterstützt. Auf Fotos ist zu sehen, wie Soldaten eines Luftwaffenstützpunkts ihre Unterstützung für Guaido mit blauen Bändern auf ihren Uniformen und Waffen kundtun.