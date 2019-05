Sich daheim fremd zu fühlen ist für viele Realität

Das schiache Wort „Bevölkerungsaustausch“ ruft bei manchen noch etwas Anderes hervor, nämlich ein Gefühl. Wer in den Nobelbezirken unserer Hauptstädte wohnt, kann vielleicht nicht nachvollziehen, dass sich Menschen in bestimmten Gegenden von Wien, Graz etc. in der Minderheit fühlen, weil zum Beispiel verhüllte Frauen das Straßenbild bestimmen oder in vielen Ecken nicht mehr Deutsch gesprochen wird.