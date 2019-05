Nach Unfall: E-Scooter in Fußgängerzonen verboten

In Peru sind nach einem schweren Unfall E-Scooter auf Gehsteigen und in Fußgängerzonen verboten worden. Das am Montag erlassene Gesetz des Verkehrsministeriums erlaubt die Nutzung der Elektro-Tretroller ab sofort nur noch auf Radwegen und der rechten Straßenspur, die für langsame Fahrzeuge reserviert ist. Die Behörden setzten die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Roller zudem bei 20 km/h an.