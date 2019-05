Bad Religion: Punk als wertvoller Bildungsauftrag

Live in Wien

Musikalisch knüpft „Age of Unreason“ an seinen hervorragenden Vorgänger „True North“ an. Das bedeutet: Bad Religion orientieren sich an ihren Wurzeln, als sie Ende der 80er-Jahre mit den Alben „Suffer“ und „No Control“ die Basis für ihren heutigen Legendenstatus legten. Am 21. Mai kommt die Band mit No Fun At All und weiteren Gästen für ein Open-Air-Konzert in die Wiener Arena. Karten erhalten Sie unter www.oeticket.com.