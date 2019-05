Ayrton Senna war besorgt - wenig später war er tot

Ayrton Senna setzte sich vor seinem Unfalltod noch in einem Zeitungskommentar mit dem Thema Sicherheit auseinander. In dem Beitrag für die deutsche Zeitung „Welt am Sonntag“ gestand er Probleme mit der Abstimmung seines Williams in Imola. Der Brasilianer gab auch zu, dass der Tod von Roland Ratzenberger einen Tag davor seine Bedenken wegen des wachsenden Risikos in der Formel 1 verstärkt habe. Wenig später, am 1. Mai 1994, also heute vor 25 Jahren, starb mit Senna einer der begnadetsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten.