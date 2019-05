Heute vor 25 Jahren starb Roland Ratzenberger

Ratzenberger war schon über 30 Jahre alt, als sich 1994 sein Traum von der Motorsport-Königsklasse doch noch erfüllte. Für das freilich brustschwache Simtek-Ford-Team holte der Salzburger in seinem einzigen Rennen immerhin einen 11. Platz in beim Pazifik-GP in Aida in Japan, ehe ihn ein technischer Defekt in Italien das Leben kostete. Nach einem Bruch eines Frontflügels raste der Österreicher bei annähernd 300 km/h ohne Kontrollmöglichkeit in eine Begrenzungsmauser. „Es war einer der schlimmsten Momente meiner Karriere, wenn nicht überhaupt der schlimmste“, sagte Berufskollege Gerhard Berger damals.