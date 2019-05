Sennas Nichte: „Sicherheit Teil seines Erbes“

„Die Autos und die Strecken sind sicherer geworden. Und zwar so sehr, dass schwere Unfälle in der Formel 1 seither viel seltener sind“, erklärte die Brasilianerin vor dem Todestag ihres Onkels am Mittwoch. Der dreifache Formel-1-Weltmeister war am 1. Mai 1994 im Grand Prix von San Marino in Imola tödlich verunglückt.