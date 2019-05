Micaela Schäfer: „Ich suche einen neuen Mann“

Gesucht: älterer Geschäftsmann

„Wir wissen beide, dass es vorbei ist. Aber keiner traut es sich so richtig auszusprechen. Jetzt wartet man einfach, wer als Erster einen neuen Partner hat. Also ich bin schon mal auf der Suche.“ Wie der ideale Mann für das Erotikmodel sein soll, weiß sie ganz genau. Im Rahmen von Katia Wagners Talkrunde verriet sie: „Ich steh‘ auf ältere Geschäftsmänner.“ Mit diesem Beuteschema hat sie eine relativ große Auswahl. Und an Verehrern dürfte es ihr sowieso nicht mangeln.