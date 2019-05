Phänomen STEVE: Rote Lichtbögen doch keine Aurorae

Leuchten entsteht durch Reibungshitze

Ein Team um Toshi Nishimura von der Boston University, das die Daten der „Themis“- und „Swarm“-Satelliten der NASA ausgewertet hat, will das Rätsel um das rötliche Leuchten nun gelöst haben. Demnach wird STEVE (die Bezeichnung steht mittlerweile für Strong Terminal Emission Velocity Enhancement), nicht von Teilchenströmen erzeugt, sondern entsteht durch eine Art Reibungshitze in der Ionosphäre - und sei daher keine echte Aurora, so die Wissenschaftler.