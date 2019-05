Japans Kaiser Akihito erklärte Thronverzicht

Japans Kaiser Akihito hat am Dienstag offiziell abgedankt. Während einer kurzen Zeremonie erklärte er seinen Thronverzicht. Formell bleibt der 85-Jährige noch bis Mitternacht Kaiser. Am Mittwoch geht die Herrschaft des Tenno dann offiziell an Akihitos 59-jährigen Sohn Naruhito über.