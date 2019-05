Heimische Wirtschaft startete schwächer ins Jahr

Mit einem noch etwas langsameren Wachstumstempo hat sich die Konjunkturabkühlung in Österreich zu Jahresbeginn fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt habe von Jänner bis März verglichen mit dem vorhergehenden Quartal real um 0,3 Prozent zugelegt, teilte das Wifo am Dienstag in seiner Schnellschätzung mit.