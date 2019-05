Facebook gewährt Forschern Zugriff auf seine Daten

Die teilnehmenden Forscher wurden nicht von Facebook selbst ausgewählt, sondern unabhängigen Experten aus dem Bereich der Sozialwissenschaftlern, wie die Facebook-Manager Chaya Nayak und Elliot Schrage in einem Internet-Eintrag erläuterten. Der Zugang der Forscher zu den Firmendaten solle in einer „sicheren Weise“ organisiert werden, welche die Privatsphäre der Nutzer schütze. So sollten „persönlich identifizierbare Informationen“ aus dem Datensatz entfernt werden.