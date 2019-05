Putin provoziert Ukraine mit nächstem Pass-Vorstoß

Im Streit mit der Ukraine um die Pass-Regelung hat Russlands Präsident Wladimir Putin nachgelegt und eine „gemeinsame Staatsbürgerschaft“ Russlands und der Ukraine vorgeschlagen. „Wenn man in der Ukraine anfängt, Pässe an Russen zu verteilen, und wir in Russland an die Ukrainer ausstellen, gelangen wir früher oder später zum erwartbaren Ergebnis: Alle werden dieselbe Staatsbürgerschaft haben. Das müsste begrüßt werden“, meinte der Kremlchef am Montag.