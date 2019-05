Glasner über Not-OP: „War nicht zurechnungsfähig“

Es war der 31. Juli 2011: Glasner zog sich im Spiel Rapid gegen Ried bei einem Kopfballduell ein Cut über dem Auge und eine Gehirnerschütterung zu. Trotz alledem reiste er mit seiner Mannschaft nach Bröndby zum Retourspiel in der Qualifikation zur Europa League. Doch er litt noch an den Folgen der Verletzung, musste ein Kopfballtraining aufgrund der Schmerzen abbrechen. Eine Gehirnblutung wurde im Krankenhaus diagnostiziert. „Es war relativ ernst. Meine Frau wurde angerufen und musste die Einverständniserklärung für die Operation geben, weil ich nicht mehr zurechnungsfähig war“, so Glasner beim Sky-Format „Talk & Tore“.