Topstars rüsten sich für Dirtbike-Event des Jahres

Als erfolgreichstes Werksteam in der 25-jährigen Erzbergrodeo Geschichte stellt KTM auch 2019 eine ganze Phalanx an Topfahrern an den Start: mit dem fünffachen Erzberg-Sieger Taddy Blazusiak (POL), dem dreifachen Erzberg-Champion Jonny Walker (UK), SuperEnduro-Weltmeister Cody Webb (USA), Enduro-Weltmeister Josep Garcia (ESP) und dem britischen Supertalent Nathan Watson gehen die Mattighofener mit gleich fünf Sieganwärtern ins Rennen.