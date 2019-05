„Amazon tritt Rechte der Beschäftigten mit Füßen“

Die deutsche Gewerkschafterin Nutzenberger bekräftigte die Forderung nach einem Tarifvertrag für Amazon. In Deutschland hätten die Streiks in den vergangenen Jahren zu „Verbesserungen“ geführt, das Ziel aber bleibe der Tarifvertrag. Komme dieser nicht, werde es weiter Konflikte geben, kündigte Nutzenberger an.