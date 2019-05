Hammer: Deutschland-Klub nimmt Canadi ins Visier!

Der Österreicher, der nach seinem Abgang von Rapid im Frühjahr 2017 in Griechenland anheuerte und dort seither höchst erfolgreich den „Underdog“ Atromitos zu einem Spitzenteam formte, weckt immer öfter das Interesse anderer Klubs. In der jüngeren Vergangenheit wurde Canadi unter anderem auch mit Nottingham Forest und Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht.