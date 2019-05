Marco Roses K.o.-Bilanz macht Rapid vor Finale Mut

Ging es in Alles-oder-nichts-Spielen in der Fremde zur Sache, taten sich Roses Mannen regelmäßig schwer. Das bestätigte sich in der Champions League-Quali bei Roter Stern Belgrad und in Rijeka (jeweils 0:0). Das zeigte sich in der so erfolgreichen Europa-League-Saison 2017/18 in Sociedad (2:2), Rom (2:4) und Marseille (0:2), aber auch in dieser Spielzeit bei den Niederlagen in Brügge (1:2) und Neapel (0:3).